Spoltore, Aperta la procedura per l’affidamento del nido in via dell’Asilo: fino a 60 bambini potranno essere iscritti.

Il Comune di Spoltore ha aperto la procedura per l’affidamento del nido in Via dell’Asilo, acquisendo manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la concessione dell’asilo nido comunale.

La struttura in questione è stata costruita ex novo, mediante il contributo del Pnrr, sostituendo la vecchia scuola materna, per garantire un adeguato supporto nella fascia d’età 0-6 anni nel territorio di Spoltore.

Il sindaco Chiara Trulli ha dichiarato: “La struttura in via dell’Asilo è un tassello fondamentale del nuovo sistema scolastico che stiamo realizzando a Spoltore per garantire il supporto nella fascia d’età 0-6 anni”.

Gli operatori economici interessati possono partecipare alla procedura, previo possesso dei requisiti richiesti, e dovranno registrarsi sulla piattaforma di negoziazione “Appalti & Contratti e-procurement” disponibile sul sito istituzionale del Comune di Spoltore.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è fissata per le ore 12.00 del 5 maggio 2026. Il nido potrà accogliere fino a 60 bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con un periodo di affido in concessione previsto di 5 anni educativi.

Le prestazioni dettagliate del servizio saranno riportate nel Capitolato e comprendono varie attività tra cui l’organizzazione e il coordinamento del servizio, la cura e l’igiene personale dei bambini, l’approvvigionamento dei generi alimentari e la preparazione dei pasti.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento alla normativa regionale e al Regolamento per il funzionamento dell’asilo nido del Comune di Spoltore.

La decisione dell’affidamento sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa al numero 340.5087728.