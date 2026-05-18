Spoltore, aperte le candidature per il “Piano Famiglia 2025”: contributi economici a famiglie, anziani e nuovi nati. Scadenza 19 giugno.

L’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 “Metropolitano”, insieme al Comune di Spoltore come ente capofila, ha lanciato il nuovo “Piano Famiglia 2025”, un programma regionale volto a sostenere economicamente le famiglie che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica.

Il programma prevede la disponibilità complessiva di circa 19 mila euro, distribuiti in tre diverse linee di intervento: Buoni Servizio, Buoni Fornitura e Bonus Nuovi Nati. Il contributo previsto per ciascun beneficiario è di 150 euro.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico, le tre azioni mirano a promuovere e garantire il sostegno economico alle famiglie in condizioni di fragilità socio-economica o di isolamento sociale.

La prima misura riguarda i “Buoni Servizio”, destinati alle famiglie con minori fino a 14 anni – o fino a 18 anni in caso di disabilità – e ai nuclei con anziani over 65 conviventi. Questi contributi potranno essere utilizzati per servizi educativi e assistenziali come asili nido, ludoteche, doposcuola, baby sitter e assistenza agli anziani. Sono disponibili complessivamente 20 buoni per un totale di 3 mila euro.

La seconda linea di intervento, denominata “Buoni Fornitura”, mette a disposizione oltre 12 mila euro e 82 contributi per contrastare il caro energia e sostenere l’acquisto di beni di prima necessità. I rimborsi potranno coprire spese per utenze domestiche di luce e gas sostenute dal 1° gennaio 2025, nonché prodotti essenziali per bambini, adolescenti, gestanti, genitori soli e anziani conviventi.

Infine, il “Bonus Nuovi Nati” prevede 27 contributi da 150 euro destinati alle famiglie che nel corso del 2025 abbiano avuto una nascita, un’adozione o un affidamento preadottivo.

Per poter accedere ai benefici, è necessario essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Sociale n.16 e possedere un ISEE ordinario non superiore a 8 mila euro. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda, scegliendo una sola misura tra quelle previste dal bando. Le domande dovranno essere presentate entro il 19 giugno 2025.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai Servizi di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito o all’Ufficio di Piano dell’ADS n.16 “Metropolitano” presso il Municipio di Spoltore.