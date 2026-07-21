Spoltore, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia per l’anno educativo 2026/2027: presentare domanda entro il 28 agosto

Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia comunale di Spoltore per l’anno educativo 2026/2027. Le famiglie interessate sono invitate dall’Amministrazione comunale a presentare la domanda di ammissione entro il 28 agosto 2026 utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Il servizio educativo è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e le attività inizieranno tra il 15 settembre e il 1° ottobre 2026. Il nido sarà aperto dal lunedì al venerdì, offrendo modalità di frequenza sia a tempo pieno (dalle 8.00 alle 16.00) che part-time (dalle 8.00 alle 13.00), con rette che partono da 280 euro al mese.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, sottolinea l’importanza del nuovo nido: “La realizzazione del nido, in una struttura nuova, moderna e funzionale, è un obiettivo raggiunto per la comunità di Spoltore e uno dei punti centrali previsti nel mandato elettorale di questa amministrazione.”

L’assessore all’istruzione Francesca Sborgia aggiunge: “Siamo orgogliosi e il primo giorno di attività sarà anche per noi una grande festa”.

Le domande prioritarie saranno quelle dei bambini residenti a Spoltore. Le richieste provenienti da altri Comuni saranno accettate solo se ci saranno posti disponibili e in caso almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa nel territorio comunale. I criteri per la graduatoria terranno conto delle situazioni di maggiore fragilità sociale e familiare, la composizione del nucleo familiare e la condizione lavorativa dei genitori, tra altri elementi dettagliati nell’avviso pubblico.

Le rette di frequenza saranno determinate in base all’ISEE del nucleo familiare, con agevolazioni per specifici casi come assenze prolungate per malattia o inserimenti dopo la metà del mese. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Spoltore o contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al numero 085.4964236.

In questa nuova struttura, i bambini potranno trovare un ambiente educativo qualificato che favorirà la crescita, lo sviluppo armonico e la socializzazione dei più piccoli.