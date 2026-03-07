Spoltore, aperte le richieste per le borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026

Il Comune di Spoltore ha annunciato l’avvio delle procedure per l’accesso al beneficio della borsa di studio per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 201 del 31 ottobre 2025 e dalla successiva DGR n. 37 del 4 febbraio 2026, è finalizzata a sostenere le famiglie e gli studenti residenti iscritti agli istituti superiori.

Il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha commentato che “l’istruzione rappresenta il pilastro su cui costruire il futuro della nostra comunità e il nostro compito è abbattere ogni barriera economica che possa ostacolare il percorso formativo dei ragazzi”. Con l’erogazione di queste borse di studio, l’Amministrazione cerca di confermare il proprio impegno nel sostenere il diritto allo studio e nel premiare il merito, garantendo pari opportunità di crescita e successo scolastico a tutti gli studenti.

L’Assessore all’Istruzione, Francesca Sborgia, ha sottolineato l’importanza del supporto operativo alle famiglie: “Siamo al fianco degli studenti e dei loro genitori per facilitare l’accesso a queste risorse fondamentali. Invitiamo le famiglie a consultare attentamente la modulistica e a rispettare le scadenze per permetterci di processare le richieste con la massima efficienza e tempestività”.

Gli interessati, che siano genitori, tutori o studenti maggiorenni, sono invitati a presentare l’istanza utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, riportando le generalità complete del richiedente e dello studente, i dati della residenza anagrafica e i dettagli relativi all’istituto scolastico frequentato. È necessario indicare con precisione il codice meccanografico della scuola e la denominazione del percorso di studio.

Per l’ammissione al beneficio, è richiesta la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante l’indicatore ISEE del nucleo familiare. È importante anche dichiarare di non aver inoltrato analoga istanza presso altre Regioni per lo stesso anno scolastico. L’Amministrazione provvederà a effettuare i controlli necessari sulla veridicità delle informazioni fornite.

La documentazione completa dovrà essere presentata presso gli uffici del Comune di Spoltore secondo le scadenze e le modalità indicate nell’avviso pubblico. Tutte le informazioni dettagliate e la modulistica sono consultabili direttamente sul sito istituzionale dell’ente.