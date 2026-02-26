Spoltore approva regolamento Nido Comunale: servizio socio-educativo per bambini da 3 a 36 mesi finanziato con fondi Pnrr.

Il Comune di Spoltore ha approvato il regolamento del Nido Comunale, una struttura socio-educativa che accoglierà bambini e bambine dai tre ai trentasei mesi. Il regolamento, composto da diciassette articoli, disciplina l’accesso, il funzionamento e l’organizzazione del nuovo asilo nido, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa diffuso questa mattina, il Nido Comunale avrà il compito di favorire lo sviluppo delle competenze, abilità e potenzialità dei bambini, contribuendo alla formazione dell’identità personale e sociale. Inoltre, l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia ha dichiarato che sono stati respinti gli emendamenti che chiedevano di aumentare il peso del reddito come criterio di accesso.

Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato che il progetto del Nido Comunale rientra nell’ambito della normativa nazionale sull’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. L’obiettivo principale è quello di offrire servizi innovativi per contrastare la denatalità e aiutare le famiglie a conciliare vita lavorativa e familiare.

La struttura, che accoglierà fino a 60 bambini nella fascia di età tra i tre e i trentasei mesi, sarà un luogo di vita quotidiana, gioco e apprendimento attivo. Secondo l’assessore Sborgia, numerosi studi internazionali e nazionali hanno dimostrato che la frequenza dei servizi educativi ha ricadute positive sulla crescita e lo sviluppo dei bambini, nonché sul contesto familiare.

Una volta completata la realizzazione e l’arredo della struttura, l’Amministrazione Comunale procederà con l’affidamento del servizio per essere operativi nel prossimo mese di settembre. Il progetto sarà integrato con le istituzioni scolastiche già presenti sul territorio per garantire una risposta ai bisogni della famiglia e promuovere l’uguaglianza delle opportunità educative.

In conclusione, il Comune di Spoltore si impegna a garantire la piena funzionalità e la messa in esercizio del Nido Comunale, nel rispetto delle finalità, dei tempi e della destinazione d’uso previsti dal finanziamento del PNRR.