Spoltore, approvata graduatoria rimborso rette asili nido: obiettivo aumentare utilizzo e copertura 33% popolazione entro 2027.

Il Comune di Spoltore ha recentemente pubblicato l’elenco dei nuclei familiari ammessi al rimborso delle rette per gli asili nido, un beneficio erogato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale. La graduatoria è consultabile sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it e include tutte le istanze presentate ad eccezione di una che risulta già rimborsata da altre sovvenzioni.

Spoltore ha ricevuto circa 107 mila euro nel Fondo di Solidarietà Comunale per gli asili nido, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo degli stessi e coprire almeno il 33% della popolazione tra i 3 e i 36 mesi di vita entro il 2027. Le risorse possono essere utilizzate dai Comuni in diversi modi, come ad esempio mediante convenzioni con asili nido privati, trasferimenti alle autorità territoriali o assegnazione di voucher e contributi alle famiglie.

“La scelta del voucher offre maggiore libertà alle famiglie e stimola la qualità del servizio nel settore”, ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico. Per rimborsare il maggior numero possibile di famiglie, la delibera approvata prevede il rimborso di 11 mensilità pagate nell’anno 2025, in percentuale variabile in base alla fascia di reddito Isee del nucleo familiare: 100% per Isee fino a 14 mila euro, 80% fino a 21 mila euro, 70% fino a 36 mila euro e 50% oltre i 36 mila euro.

Il Comune si impegna quindi a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido, garantendo un’attenzione particolare alle fasce di reddito più basse. Una misura che punta a favorire l’accesso all’istruzione e all’assistenza dei più piccoli, promuovendo al contempo la conciliazione tra lavoro e famiglia.