- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore, approvate graduatorie progetto “Dopo di Noi”: oltre 100mila euro per l’autonomia...
Attualità

Spoltore, approvate graduatorie progetto “Dopo di Noi”: oltre 100mila euro per l’autonomia e il sostegno alla disabilità

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Comune di Spoltore, guidato dal Sindaco Chiara Trulli, ha approvato le graduatorie definitive per l’erogazione dei contributi relativi alla Legge 112/2016, conosciuta come “Dopo di Noi”. L’iniziativa prevede risorse per un totale di 103.576,81 euro, destinate a sostenere persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o in attesa di vederlo venir meno.

L’Assessore alle Politiche Sociali Nada Di Giandomenico ha commentato positivamente l’approvazione delle graduatorie, sottolineando l’importanza di fornire risposte concrete alle famiglie e alle persone con disabilità. Grazie alla collaborazione con le autorità sanitarie, è stato possibile continuare i progetti già avviati e accogliere nuove richieste. L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire un futuro sereno alle persone con disabilità grave, trasformando l’angoscia del “dopo di noi” nella certezza di un presente supportato.

Le risorse saranno destinate a tre linee d’azione specifiche, che includono percorsi di deistituzionalizzazione, supporto alla domiciliarità e programmi per la gestione della vita quotidiana. L’obiettivo principale è garantire la stabilità dei progetti in corso e assicurare l’accesso ai nuovi beneficiari con situazioni di urgenza clinica e sociale. Le graduatorie relative alle tre tipologie di intervento sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Spoltore.

Per garantire la massima trasparenza, l’atto è stato inviato a tutti i dodici Comuni dell’Ambito n. 16 Metropolitano affinché sia pubblicato sui rispettivi portali istituzionali. Un passo importante verso la creazione di percorsi di vita più autonomi e supportati per le persone con disabilità grave nell’area metropolitana.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it