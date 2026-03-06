Spoltore, approvate graduatorie progetto “Dopo di Noi”: oltre 100mila euro per l’autonomia e il sostegno alla disabilità

Il Comune di Spoltore, guidato dal Sindaco Chiara Trulli, ha approvato le graduatorie definitive per l’erogazione dei contributi relativi alla Legge 112/2016, conosciuta come “Dopo di Noi”. L’iniziativa prevede risorse per un totale di 103.576,81 euro, destinate a sostenere persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o in attesa di vederlo venir meno.

L’Assessore alle Politiche Sociali Nada Di Giandomenico ha commentato positivamente l’approvazione delle graduatorie, sottolineando l’importanza di fornire risposte concrete alle famiglie e alle persone con disabilità. Grazie alla collaborazione con le autorità sanitarie, è stato possibile continuare i progetti già avviati e accogliere nuove richieste. L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire un futuro sereno alle persone con disabilità grave, trasformando l’angoscia del “dopo di noi” nella certezza di un presente supportato.

Le risorse saranno destinate a tre linee d’azione specifiche, che includono percorsi di deistituzionalizzazione, supporto alla domiciliarità e programmi per la gestione della vita quotidiana. L’obiettivo principale è garantire la stabilità dei progetti in corso e assicurare l’accesso ai nuovi beneficiari con situazioni di urgenza clinica e sociale. Le graduatorie relative alle tre tipologie di intervento sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Spoltore.

Per garantire la massima trasparenza, l’atto è stato inviato a tutti i dodici Comuni dell’Ambito n. 16 Metropolitano affinché sia pubblicato sui rispettivi portali istituzionali. Un passo importante verso la creazione di percorsi di vita più autonomi e supportati per le persone con disabilità grave nell’area metropolitana.