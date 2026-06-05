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Attualità

Spoltore, approvate le graduatorie per i rimborsi a sostegno delle famiglie: oltre 64 mila euro per nidi e mense scolastiche

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Il Comune di Spoltore, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 Metropolitano, ha approvato le graduatorie per i rimborsi a sostegno delle famiglie per le spese sostenute nei servizi educativi pubblici per l’infanzia, nell’ambito del programma europeo PR FSE+ Abruzzo 2021-2027. Le graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it e riguardano il cofinanziamento delle annualità 2024 e 2025 per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, con risorse complessive pari a 64.395 euro assegnate all’Ambito territoriale dalla Regione Abruzzo.

L’intervento è finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette del nido pubblico “L’Isola Felice” di Rosciano e dei costi del servizio mensa delle scuole dell’infanzia pubbliche e delle sezioni primavera presenti nei Comuni dell’Ambito 16 Metropolitano. È previsto il rimborso totale delle spese sostenute per il nido e del 50% per il servizio mensa.

L’assessore alle politiche sociali, Nada Di Giandomenico, ha dichiarato: “Complessivamente abbiamo ricevuto 692 domande. Quattro riguardano il rimborso delle rette del nido pubblico di Rosciano, 255 il servizio mensa per l’anno scolastico 2023/2024 e 395 il servizio mensa per l’anno scolastico 2024/2025. Queste graduatorie fanno parte delle politiche regionali rivolte al contrasto della povertà educativa e alla promozione delle pari opportunità, per favorire l’accesso ai servizi educativi nella prima infanzia e sostenere concretamente le famiglie”.

Le risorse, assegnate all’Ambito territoriale, saranno utilizzate per sostenere le famiglie nel pagamento delle spese educative per i più piccoli, in linea con gli obiettivi di contrasto alla povertà educativa e promozione delle pari opportunità nella Regione Abruzzo.

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