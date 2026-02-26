Spoltore, Approvato il Regolamento del Nuovo Nido Comunale in Via dell’Asilo con Fondi PNRR per Accogliere 60 Bambini tra 3 e 36 Mesi

Il Comune di Spoltore ha recentemente approvato il regolamento del nuovo Nido Comunale, il quale prevede diciassette articoli che disciplinano l’accesso, il funzionamento e l’organizzazione della struttura dedicata ai bambini di età compresa tra tre mesi e trentasei mesi. Secondo quanto riportato nel regolamento, il Nido Comunale è definito come un servizio socio-educativo di interesse pubblico che ha l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico dei piccoli accolti, favorendo lo sviluppo delle competenze, abilità e potenzialità, contribuendo così alla formazione dell’identità personale e sociale.

L’assessore all’istruzione Francesca Sborgia ha sottolineato che l’asilo nido si propone come istituzione finalizzata a garantire i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori. Il sindaco Chiara Trulli ha evidenziato l’importanza di realizzare servizi innovativi per il territorio, sottolineando che il Nido Comunale rientra nell’ambito della normativa nazionale sull’“Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni”.

Il progetto del Comune di Spoltore, realizzato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede la realizzazione di una struttura per accogliere 60 bambini nella fascia di età 3-36 mesi. L’obiettivo del servizio è contribuire alla realizzazione delle politiche sociali ed educative dell’Ente, favorendo il benessere dei minori e il sostegno alle famiglie, oltre a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Dopo l’approvazione del regolamento, l’Amministrazione Comunale si prepara all’entrata in funzione della struttura, che è ancora in corso di realizzazione. Una volta completati i lavori di arredo della nuova scuola, sarà avviato l’affidamento del servizio per essere operativi a partire dal prossimo mese di settembre. Il Comune di Spoltore si impegna a garantire la piena funzionalità e la messa in esercizio della struttura, nel rispetto delle finalità e dei tempi previsti dal finanziamento.

In conclusione, il Nido Comunale di Spoltore rappresenta un importante passo avanti nella promozione del benessere dei bambini e nel sostegno alle famiglie, offrendo un luogo di vita quotidiana, gioco e apprendimento attivo, favorendo relazioni significative e contribuendo allo sviluppo armonico dei più piccoli.