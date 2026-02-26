Spoltore, approvato lo scorrimento della graduatoria per i caregiver familiari nell’ambito 16: ulteriori fondi per benefici a sostegno dell’assistenza.

Il Comune di Spoltore ha annunciato l’approvazione dello scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di benefici a sostegno dei caregiver familiari nell’ambito sociale distrettuale 16. La graduatoria, pubblicata alla fine del 2025, ha riconosciuto il contributo a 39 beneficiari su 94. Il Settore Socio Educativo del Comune ha eseguito la procedura per l’ambito distrettuale sociale n.16, che include anche i residenti dei Comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella e Rosciano.

Il contributo, una tantum, varia da 1000 a 400€ e era a disposizione una somma complessiva di €36.296,00 stanziata dalla Regione Abruzzo. Questa somma è stata successivamente integrata con ulteriori €28.684,00 previsti con l’annualità successiva. Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato che l’utilizzo dei nuovi fondi sulle graduatorie già redatte è un atto di equità e giustizia, permettendo di ridurre la platea degli aventi diritto esclusi.

L’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico ha ringraziato il personale per l’attenzione dedicata all’iniziativa e ha sottolineato che il fondo destinato ai caregiver è consolidato e le famiglie vengono indirizzate direttamente dai servizi sociali del Comune. L’agevolazione è rivolta ai caregiver familiari che convivono con una persona non autosufficiente e il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente non deve superare i €36.000,00.

“Utilizzare i nuovi fondi sulle graduatorie già redatte è un atto di equità e giustizia” ricorda il sindaco Chiara Trulli “perché ci consente ridurre la platea degli aventi diritto esclusi, e risparmia lavoro infruttuoso agli uffici”. Sono finanziati i così detti “contributi di sollievo”: interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità.

Nel complesso, l’approvazione dello scorrimento della graduatoria per i caregiver nell’ambito sociale distrettuale 16 rappresenta un importante passo avanti nel supporto e nell’assistenza a coloro che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti.