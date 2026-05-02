Spoltore apre le porte al Convento di San Panfilo per Chiese Aperte: arte francescana in mostra

Domenica 10 maggio 2026, si terrà a Spoltore la XXXII edizione di Chiese Aperte, un evento promosso dall’Archeoclub d’Italia che permetterà ai visitatori di scoprire i luoghi francescani della zona. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la manifestazione offrirà un’opportunità unica per approfondire il legame storico e spirituale tra il territorio e l’eredità del Santo, attraverso la visita al Convento di San Panfilo fuori le mura.

Il complesso monumentale, che risale all’XI secolo come insediamento benedettino in stile romanico, è stato abitato dai Francescani a partire dal 1617. L’attuale struttura barocca a tre bracci include un suggestivo chiostro centrale, che sarà il cuore della visita programmata. Durante la giornata, i visitatori potranno ammirare le 26 lunette affrescate che decorano il chiostro, raffiguranti due cicli distinti dedicati alla vita di San Francesco d’Assisi e di San Francesco di Paola, recentemente restaurate.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Spoltore e la collaborazione della Pro Loco Spoltore Terra dei 5 borghi e dell’UNPLI, sarà supportata da quattro volontarie del Servizio Civile Universale. Gli interessati potranno accedere al sito durante due fasce orarie: al mattino dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero telefonico 350 181 1922.

L’Archeoclub d’Italia invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di valorizzazione del patrimonio culturale locale, celebrando la bellezza e la memoria dei luoghi sacri sparsi lungo la penisola. Un’occasione unica per riscoprire tesori architettonici che raccontano secoli di storia e devozione.