Spoltore apre procedura per l’affidamento del nido in Via dell’Asilo: scadenza fissata al 5 maggio 2026

Il Comune di Spoltore ha aperto la procedura per l’affidamento del nido situato in Via dell’Asilo, dando la possibilità agli operatori economici interessati di partecipare alla procedura negoziata.

L’amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici per poi procedere all’affidamento della concessione dell’asilo nido comunale, basandosi sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il nido potrà accogliere fino a 60 bambini, con un’età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e l’affidamento in concessione è previsto per una durata di 5 anni educativi, dall’1 settembre 2026 al 31 luglio 2031.

Le prestazioni dettagliate del servizio saranno riportate nel Capitolato d’Appalto e comprenderanno l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall’impresa, attività educative, ludiche e di socializzazione, cura e igiene personale del bambino, approvvigionamento dei generi alimentari, preparazione e somministrazione dei pasti, servizio di igiene e pulizia dei locali.

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti generali e speciali richiesti e registrarsi sulla piattaforma di negoziazione “Appalti & Contratti e-procurement” entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del 5 maggio 2026.

Per ogni ulteriore informazione e per presentare la manifestazione d’interesse, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Spoltore, dove sono disponibili l’avviso e il modulo di domanda.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio, si farà riferimento alla normativa regionale e al Regolamento per il funzionamento dell’asilo nido del Comune di Spoltore.