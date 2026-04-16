Spoltore, arriva il Fun Fest Pescara 2026: tre giorni dedicati alla cultura pop al Centro L’Arca

Il Fun Fest Pescara 2026 è pronto a tornare per la sua terza edizione, trasformando il Centro L’Arca di Spoltore nell’epicentro della cultura pop dal 24 al 26 aprile. L’evento, che si preannuncia come un’appuntamento imperdibile per gli appassionati di ogni generazione, è stato ufficialmente annunciato con grande entusiasmo.

Quest’anno, il festival vede la collaborazione dell’Associazione Fonderie ARS di Annalica Bates Casasanta e il patrocinio del Comune di Spoltore, guidato dal Sindaco Chiara Trulli e dall’Assessorato alla Cultura di Nada Di Giandomenico. Grazie a queste importanti partnership, il Fun Fest Pescara si prepara a offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

Il programma del festival è ricco di appuntamenti e ospiti di prestigio. Tra gli ospiti attesi ci sono stelle del doppiaggio e dell’intrattenimento come Maurizio Merluzzo, Mino Caprio, Riccardo Suarez e Alex Polidori, solo per citarne alcuni. L’evento celebrerà anche la storia della TV con la presenza dell’iconico Uan e la Bim Bum Bam Cartoon Band, insieme a Danilo Bertazzi e Lorenzo Brachetti della Melevisione.

Le serate saranno allietate da grandi performance musicali dal vivo, con il venerdì dedicato al cartoon party “Mai Dire Goku” e il sabato alla presentazione in anteprima assoluta dello spettacolo “GIORGIO VANNI – IL FORMAT” di Giorgio Vanni e Max Longhi. Durante il giorno, il festival offrirà diverse aree tematiche tra cui l’Asian Zone con Arrosticini&Kpop, l’area LEGO a cura di Abruzzo Brick e l’Area Gaming con Bitstore, per citarne solo alcune.

Una delle novità più attese di quest’anno è la Cosplay Hub, con la partecipazione di artisti del calibro di Peciu, Salotto Cosplay e Lama Cosplay. Il culmine del weekend sarà il grande Cosplay Contest domenicale, che promette di regalare emozioni uniche.

Il Fun Fest Pescara 2026 si preannuncia come un evento da non perdere per tutti gli amanti della cultura pop. Il Centro L’Arca di Spoltore si trasformerà, per tre giorni, in un universo unico e coinvolgente, pronto ad accogliere appassionati e curiosi per una full immersion nel mondo della musica, del cinema e dei fumetti. Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, è possibile visitare il sito centrolarca.eu.