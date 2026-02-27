Spoltore, attivato tavolo tecnico contro i miasmi nocivi: coinvolta la cittadinanza e l’Arpa Abruzzo.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha avviato un tavolo di lavoro con Arta Abruzzo per affrontare le segnalazioni di miasmi nocivi nell’area residenziale lungo l’asta fluviale del fiume Pescara. I cittadini della zona nord hanno segnalato odori fastidiosi e intensi, che potrebbero rappresentare un rischio per la salute.

Gli ambientalisti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa Abruzzo) si sono incontrati ieri pomeriggio a Santa Teresa di Spoltore con i cittadini per discutere della situazione. Grazie all’iniziativa del sindaco Trulli, Spoltore è ora parte del progetto Nose, che permette ai cittadini di segnalare molestie olfattive tramite un’app dedicata.

Il sindaco ha dichiarato: “Le segnalazioni dei cittadini sono preziose. Siamo disponibili ad ascoltarle e a intervenire per risolvere la questione”. Gli odori sgradevoli sono stati analizzati dagli esperti che hanno spiegato che non tutti gli odori cattivi sono dannosi per la salute, ma bisogna comunque intervenire se superano i limiti stabiliti.

I residenti sono preoccupati per i possibili rischi legati a sostanze cancerogene nell’aria, ma i tecnici hanno chiarito che sono necessari diversi giorni di esposizione a tali sostanze per rilevare variazioni significative nella qualità dell’aria.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di favorire un dialogo tra la comunità, gli amministratori e gli specialisti, al fine di raccogliere dati e testimonianze per individuare eventuali cause degli odori molesti. La collaborazione tra cittadini e autorità è fondamentale per risolvere la questione.

L’amministrazione comunale si è detta disposta ad affiancare i residenti nel processo di segnalazione e risoluzione dei problemi legati ai miasmi nell’area. La partecipazione attiva dei cittadini è essenziale per individuare le fonti degli odori fastidiosi e trovare soluzioni a lungo termine.

Per ulteriori informazioni e per segnalare eventuali odori sgradevoli, è possibile utilizzare l’app Nose o visitare il sito web dell’Arta Abruzzo o del comune di Spoltore.