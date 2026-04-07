Spoltore, avviata la raccolta straordinaria dei rifiuti dopo il maltempo: intervento di Rieco per ripristinare il decoro urbano

Questa mattina nel territorio del Comune di Spoltore sono iniziate le operazioni di raccolta straordinaria dei rifiuti accumulatisi a seguito degli allagamenti causati dal maltempo dei giorni scorsi.

Le forti precipitazioni hanno interessato diverse aree del territorio, con alcune vie rimaste temporaneamente allagate, tra cui Via Arno, Via Mincio e Via Livenza, dove si sono accumulati rifiuti.

A partire dalle prime ore della giornata, le squadre di Rieco S.p.A. sono intervenute con mezzi dedicati, tra cui il “ragno” attualmente impegnato nella raccolta del materiale, per procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino del decoro urbano.

Si tratta di un intervento straordinario finalizzato alla pulizia delle aree interessate e alla rimozione dei rifiuti accumulati a seguito degli eventi meteorologici. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, fino al completo ripristino delle condizioni ordinarie.

Il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha commentato: “Sono interventi necessari per ripristinare il decoro nelle aree interessate dal maltempo. Ringraziamo gli operatori per il lavoro che stanno svolgendo.”

L’Assessore Stefano Burrani ha aggiunto: “Le attività in corso consentono di completare le operazioni di pulizia nelle zone più colpite, garantendo un ritorno alle normali condizioni nel più breve tempo possibile.”

“Si tratta di un intervento programmato per riportare rapidamente alla normalità le zone interessate,” ha dichiarato il Direttore di Rieco, Angelo Di Campli. “Le attività stanno procedendo regolarmente grazie all’impiego di mezzi e personale dedicato.”

Le operazioni di raccolta straordinaria dei rifiuti a Spoltore sono quindi iniziate a seguito dei danni causati dal maltempo, con interventi mirati a ripristinare la pulizia e il decoro urbano. Il lavoro delle squadre di Rieco S.p.A. proseguirà finché non saranno ripristinate completamente le condizioni ordinarie nella zona colpita.