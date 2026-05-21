Spoltore, avviata la ricognizione dei danni da maltempo: privati e attività produttive coinvolte

Il Comune di Spoltore ha avviato la procedura per la ricognizione dei danni subiti dai privati e dalle attività economiche e produttive a seguito del maltempo che ha colpito il territorio a partire dal 28 marzo 2026. L’iniziativa si è resa necessaria in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026.

Il Sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l’importanza di questa mappatura per quantificare con precisione i danni subiti dal territorio di Spoltore. Trulli ha dichiarato: “La nostra amministrazione è e sarà sempre al fianco dei cittadini e delle imprese in questa fase così delicata: questa mappatura ci permetterà di sollecitare tempestivamente e con dati certi gli organi sovracomunali, al fine di garantire l’ottenimento di tutte le risorse e i sostegni necessari alla ripartenza della nostra comunità”.

I soggetti privati e i titolari di attività economiche e produttive che hanno subito danni diretti dagli eventi meteorologici eccezionali possono accedere alla ricognizione. È obbligatorio utilizzare la modulistica allegata all’avviso pubblico comunale, differenziata secondo la tipologia di danno: il Modulo B1 per i privati e il Modulo C1 per le attività economiche e produttive.

Il termine per la presentazione delle domande è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune. Le istanze devono essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it o consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente durante gli orari di apertura al pubblico.

Si precisa che la ricognizione non garantisce un risarcimento automatico o l’erogazione immediata di contributi, ma potrebbe costituire un’anticipazione su futuri provvedimenti. Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Spoltore, presso l’Albo Pretorio on-line e presso il Settore VI del Comune.