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Viabilità e Trasporti

Spoltore: Avviato il progetto per nuovi collegamenti stradali e marciapiedi per la sicurezza e la mobilità sostenibile

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Il Comune di Spoltore ha annunciato l’avvio del progetto di fattibilità per la progettazione di nuovi collegamenti e marciapiedi, finalizzato a potenziare la rete viaria cittadina e migliorare la mobilità dei pedoni e la sicurezza stradale.

L’intervento, considerato di grande importanza per lo sviluppo urbano, si concentrerà sulla realizzazione di nuove strade e marciapiedi in via della Madonnina, via Sangro e via Mare Adriatico. L’investimento complessivo per il progetto è di 20.964,67 euro, finanziato con fondi propri dell’ente.

Il Sindaco Chiara Trulli, Assessore alle Opere pubbliche, ha dichiarato: “Attraverso questo incarico di progettazione, si andrà a intervenire su tre criticità molto importanti: la realizzazione del collegamento viario tra via della Madonnina e via Casaccio, la realizzazione di un collegamento pedonale tra Via Sangro e Via Liri e il marciapiede di collegamento tra Via Sangro e la Provinciale lungo la SP 602.”

Il Vicesindaco e Assessore alla Viabilità Rino Di Girolamo ha sottolineato l’importanza di questi interventi per migliorare la sicurezza delle persone e garantire collegamenti moderni e sicuri. “Con l’avvio di questa fase di progettazione – ha dichiarato Di Girolamo – l’amministrazione risponde concretamente alle esigenze del territorio, ponendo le basi per un cambio di passo decisivo nella vivibilità e nella mobilità sostenibile tra le nostre frazioni.”

Il progetto rappresenta un importante passo verso la creazione di uno spazio urbano più sicuro e accessibile per i cittadini di Spoltore, migliorando la qualità della vita della comunità e favorendo la mobilità sostenibile.

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