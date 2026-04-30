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Spoltore, bilancio comunale approvato: equilibrio e solidità finanziaria al servizio della comunità

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L’Assessore al bilancio Francesca Sborgia ha annunciato l’approvazione del rendiconto del Comune di Spoltore durante il consiglio comunale tenutosi questa mattina. Il risultato di amministrazione si attesta a 6 milioni 368 mila euro, con un risultato di competenza positivo di oltre 2,3 milioni di euro e un equilibrio di bilancio di circa 1,5 milioni di euro, che porta l’equilibrio complessivo a superare i 4,5 milioni di euro.

Sborgia ha sottolineato che “i numeri sono chiari e parlano da soli”, evidenziando che sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio e che i dati confermano la regolarità contabile e la tenuta strutturale del bilancio comunale. Il conto economico ha chiuso con un risultato positivo di 435 mila euro, confermando la sostenibilità della gestione economica e patrimoniale.

L’assessore ha inoltre evidenziato la buona gestione del bilancio, con il Comune di Spoltore che risulta non deficitario e senza debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2025. Circa 4,28 milioni di euro sono accantonati per garantire la solidità finanziaria dell’ente, con una quota destinata agli investimenti di circa 941 mila euro e un avanzo effettivamente disponibile di oltre 1 milione di euro.

Il patrimonio netto del Comune di Spoltore supera i 47 milioni di euro, confermando la consistenza e la solidità patrimoniale dell’ente. Sborgia ha concluso sottolineando che il rendiconto non è solo un documento tecnico, ma il risultato di scelte amministrative, indirizzi politici e lavoro costante per garantire la stabilità finanziaria e la qualità dei servizi offerti alla comunità.

L’avanzo disponibile, nel rispetto dei vincoli di legge, rappresenta un’opportunità per rafforzare i servizi, sostenere gli investimenti e rispondere ai bisogni della comunità. La gestione prudente ed attenta del bilancio appare quindi essere uno dei punti di forza dell’amministrazione comunale di Spoltore.

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