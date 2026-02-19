Spoltore, cane lasciato morire legato a una catena: LNDC Animal Protection in Tribunale oppone alla messa alla prova, prossima udienza il 23 aprile

LNDC Animal Protection è presente oggi presso il Tribunale di Pescara per la prima udienza relativa al gravissimo caso di maltrattamento denunciato nell’agosto 2024, dopo la segnalazione di un volontario dell’associazione. Il procedimento riguarda un cane lasciato morire di fame e di sete, legato a una catena, sotto al sole all’interno di un terreno di proprietà privata a Spoltore (PE).

L’associazione ha richiesto la costituzione di parte civile e si è opposta alla richiesta di messa alla prova dell’imputato. Il procedimento giunge in aula dopo un decreto penale di condanna che è stato opposto dall’imputato. Quest’ultimo ha presentato richiesta di messa alla prova, chiedendo la sospensione del processo con lo svolgimento di un programma che prevede attività lavorative socialmente utili presso un ente o un’associazione e il versamento di una somma a titolo di risarcimento.

Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection, commenta la situazione, dichiarando: “Un cane lasciato morire legato a una catena, senza cibo né acqua, non è una negligenza lieve ma un atto di crudeltà che merita una risposta forte.” Michele Pezone, Responsabile Diritti Animali di LNDC Animal Protection, aggiunge: “Purtroppo assistiamo ancora una volta a una dinamica che si ripete troppo spesso. Anche di fronte a fatti di estrema gravità come questo, molti procedimenti si concludono con la richiesta di messa alla prova. Si tratta di un istituto previsto dalla legge, ma che non è assolutamente proporzionato rispetto alla sofferenza inflitta agli animali”.

Il giudice ha disposto il rinvio al 23 aprile per la valutazione del programma presentato dall’imputato. LNDC Animal Protection auspica un’attenta valutazione sull’ammissibilità della messa alla prova in un caso così grave e continuerà a seguire il procedimento con la massima attenzione.