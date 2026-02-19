- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaSpoltore, cane lasciato morire legato a una catena: LNDC Animal Protection in...
Cronaca

Spoltore, cane lasciato morire legato a una catena: LNDC Animal Protection in Tribunale oppone alla messa alla prova, prossima udienza il 23 aprile

- Spazio Pubblicitario 02 -

LNDC Animal Protection è presente oggi presso il Tribunale di Pescara per la prima udienza relativa al gravissimo caso di maltrattamento denunciato nell’agosto 2024, dopo la segnalazione di un volontario dell’associazione. Il procedimento riguarda un cane lasciato morire di fame e di sete, legato a una catena, sotto al sole all’interno di un terreno di proprietà privata a Spoltore (PE).

L’associazione ha richiesto la costituzione di parte civile e si è opposta alla richiesta di messa alla prova dell’imputato. Il procedimento giunge in aula dopo un decreto penale di condanna che è stato opposto dall’imputato. Quest’ultimo ha presentato richiesta di messa alla prova, chiedendo la sospensione del processo con lo svolgimento di un programma che prevede attività lavorative socialmente utili presso un ente o un’associazione e il versamento di una somma a titolo di risarcimento.

Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection, commenta la situazione, dichiarando: “Un cane lasciato morire legato a una catena, senza cibo né acqua, non è una negligenza lieve ma un atto di crudeltà che merita una risposta forte.” Michele Pezone, Responsabile Diritti Animali di LNDC Animal Protection, aggiunge: “Purtroppo assistiamo ancora una volta a una dinamica che si ripete troppo spesso. Anche di fronte a fatti di estrema gravità come questo, molti procedimenti si concludono con la richiesta di messa alla prova. Si tratta di un istituto previsto dalla legge, ma che non è assolutamente proporzionato rispetto alla sofferenza inflitta agli animali”.

Il giudice ha disposto il rinvio al 23 aprile per la valutazione del programma presentato dall’imputato. LNDC Animal Protection auspica un’attenta valutazione sull’ammissibilità della messa alla prova in un caso così grave e continuerà a seguire il procedimento con la massima attenzione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it