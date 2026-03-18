Spoltore, Caritas inaugura l’Emporio della Solidarietà per aiutare chi è in difficoltà

Spoltore si prepara ad accogliere un nuovo e importante servizio dedicato alla solidarietà e all’aiuto ai più bisognosi. Si tratta dell’inaugurazione dell’Emporio della Solidarietà Caritas, prevista per giovedì 19 marzo 2026 alle ore 11:00 presso la sede di Via Vomano, 26 a Spoltore (PE).

L’evento sarà inaugurato alla presenza di numerose personalità e sarà aperto alla partecipazione di tutti coloro che vorranno essere presenti per sostenere questo importante progetto di solidarietà.

Per maggiori informazioni e per eventuali contatti con l’ufficio stampa, è possibile fare riferimento ai contatti forniti nell’invito stampa. In particolare, per quanto riguarda l’ufficio stampa Burson per Conad Adriatico, è possibile contattare Francesca De Angelis tramite email all’indirizzo francesca.deangelis@bursonglobal.com oppure telefonando al numero +39 342 7460159. Per quanto riguarda l’ufficio stampa del Comune di Spoltore, invece, è possibile inviare comunicazioni all’indirizzo email ufficiostampa@comune.spoltore.pe.it o contattare telefonicamente il numero +39 340 5087728.

L’Emporio della Solidarietà Caritas rappresenta un importante punto di riferimento per coloro che si trovano in difficoltà e che necessitano di aiuto e supporto. Grazie a questa nuova iniziativa, sarà possibile offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni di disagio, favorendo così la solidarietà e l’inclusione sociale.

L’inaugurazione di questo Emporio della Solidarietà è senza dubbio un’occasione unica per dimostrare la solidarietà e la generosità della comunità di Spoltore, che si impegna a sostenere i più vulnerabili attraverso gesti concreti di aiuto e supporto.