Spoltore celebra Giacomo Matteotti: Consiglio Comunale straordinario e aperto a 102 anni dal suo sacrificio

Il Consiglio Comunale di Spoltore ha convocato una seduta straordinaria e aperta in onore di Giacomo Matteotti, a 102 anni dal suo sacrificio per la libertà. L’iniziativa, promossa dai Consiglieri Agnese Ranghelli, Giulia Zona, Marco Della Torre, Pierpaolo Pace e Stelvio D’Ettorre, si terrà martedì 30 giugno 2026 presso l’Aula Consiliare “G. Matteotti” a partire dalle ore 17:30.

La seduta, che vedrà la partecipazione di istituzioni, forze politiche, mondo della cultura, associazionismo e nuove generazioni, sarà aperta dal Presidente del Consiglio Comunale, Lucio Matricciani. Seguirà l’introduzione della Vice Presidente Agnese Ranghelli, incentrata sull’attualità del pensiero di Matteotti, e il saluto del Sindaco Chiara Trulli. Saranno presenti anche i rappresentanti della Provincia di Pescara, della Regione Abruzzo e dei Comuni limitrofi.

Durante la seduta, il noto storico e saggista Licio Di Biase offrirà un’analisi della figura di Matteotti e del contesto storico dell’epoca, mentre il drammaturgo e attore Alessandro Blasioli riproporrà in Aula l’ultimo discorso coraggioso del politico alla Camera dei Deputati.

Il dibattito democratico e il ruolo del territorio saranno al centro dell’incontro. I Segretari delle forze politiche locali discuteranno del lascito morale di Matteotti come patrimonio della Repubblica, mentre i rappresentanti della Consulta dei Giovani e della Commissione Pari Opportunità di Spoltore porteranno la prospettiva delle nuove generazioni sui temi di libertà e democrazia.