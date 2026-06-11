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Eventi e Cultura

Spoltore celebra i 80 anni della Repubblica Italiana con un Picnic Solidale a Caprara

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In occasione del prestigioso traguardo degli 80 anni della Repubblica Italiana e della storica conquista del suffragio femminile, il territorio di Spoltore si mobilita per una grande giornata di festa e riflessione. La Commissione Pari Opportunità di Spoltore, muovendosi in sinergia con il tessuto delle associazioni di volontariato locali, promuove l’evento denominato “Picnic Solidale”, programmato per sabato 13 giugno 2026 a Caprara, nel parco di Villa Acerbo, gestito dalla Pro Loco di Caprara.

L’iniziativa, concepita come uno spazio aperto alla cittadinanza, mira ad onorare e condividere i valori fondanti di democrazia, solidarietà e partecipazione attiva all’interno della comunità. La manifestazione prenderà il via alle ore 11:00 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita, alle 11:30, dall’apertura ufficiale incentrata sui saluti istituzionali.

Sono previsti autorevoli interventi da parte delle rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo, tra cui quelli di Chiara Trulli, Sindaco di Spoltore, Francesca Sborgia, Assessore alle Pari Opportunità, Cinzia Renzetti, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Spoltore, e Francesca Magliulo, Presidente dell’UDI Pescara (Unione Donne in Italia).

Il momento introduttivo sarà seguito, alle ore 12:00, dall’appuntamento “Memoria, diritti e partecipazione”, dedicato al ricordo della nascita della Repubblica e del voto alle donne. La seconda parte della giornata approfondirà il ruolo cruciale del terzo settore, con testimonianze e relazioni delle diverse associazioni di volontariato attive sul territorio.

Alle ore 13:00 è previsto un momento di confronto e attività specificamente strutturate per coinvolgere giovani e nuclei familiari, mentre il culmine dell’evento sarà la condivisione del pranzo e l’avvio della convivialità a partire dalle 13:30, prima della conclusione ufficiale alle ore 15:00.

L’organizzazione invita i cittadini a portare con sé cibo, bevande e l’occorrente per il picnic, per contribuire in modo personale e tangibile allo spirito comunitario della giornata. Un’occasione unica per celebrare i valori di democrazia, solidarietà e partecipazione che hanno guidato la storia della Repubblica Italiana e il percorso di emancipazione femminile nel nostro Paese.

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