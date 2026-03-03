Spoltore celebra la donna: un weekend di musica, storia e voci dimenticate da riscoprire

Il Comune di Spoltore si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2026 con un weekend dedicato alla valorizzazione del contributo femminile nella storia. Le iniziative, promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con realtà associative locali, offrono una riflessione approfondita sui ruoli spesso dimenticati delle donne nel corso dei secoli.

Il programma si articola tra il 7 e l’8 marzo e prevede la partecipazione del Sindaco Chiara Trulli, dell’Assessore alle Pari Opportunità Francesca Sborgia e dell’Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico. Il primo evento, intitolato “Omaggio alle donne musiciste e compositrici spesso dimenticate nella storia della musica”, si terrà sabato 7 marzo alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune.

L’incontro, organizzato dalle associazioni Il Pensiero Divergente e Università della Terza Età, vedrà la partecipazione di figure di spicco come la compositrice e direttrice d’orchestra Maria Gabriella Ciaffarini. Il programma include anche un contributo dedicato alla celebre Mina, a cura di Morena e Marcello dello Studio Uno, con la presentazione affidata a Cam Lecce.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 8 marzo con il convegno “Il ruolo invisibile della donna a Spoltore tra ‘800 e ‘900”. Coordinato da Cinzia Renzetti, Presidente della Commissione Pari Opportunità, l’incontro approfondirà tematiche