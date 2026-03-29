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Spoltore celebra la letteratura: Vito di Battista presenta il romanzo candidato al Premio Strega 2026

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Il Comune di Spoltore si prepara a celebrare la grande narrativa con l’arrivo dello scrittore Vito Di Battista, che presenterà il suo ultimo romanzo “Dove cadono le comete” presso la Biblioteca Comunale “Piero Angela” il prossimo 2 aprile.

L’opera, edita da Feltrinelli, è stata candidata al prestigioso Premio Strega 2026 e promossa da Maria Ida Gaeta che loda la lingua raffinata dell’autore in grado di bilanciare perfettamente dialetto e italiano, trasformando la vita reale in pura letteratura. Il romanzo, ambientato in un Abruzzo del 1938, narra una saga familiare potente e atipica che si distingue per la sua profondità e complessità.

Attraverso la storia di Bianca e della sua famiglia, composta da personaggi come il padre Olimpo, impiegato all’anagrafe e poeta per passione, e le due madri Anita ed Emma, il racconto si snoda tra le ferite della Seconda guerra mondiale, gli scontri sulla Linea Gustav e l’occupazione, per giungere infine alla rinascita degli anni Settanta.

Di Battista, già vincitore del Premio Iannas, esprime la sua cifra stilistica attraverso una scrittura profondamente radicata e coinvolgente, che unisce il realismo magico con una tensione verista, creando un racconto di cura e perdono condiviso.

Nato nel 1986 in Abruzzo, l’autore porta nelle pagine dell’opera l’autenticità delle sue radici e il rigore dei suoi studi in Letterature Comparate, concludendo così un’opera che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico.

L’evento di presentazione del romanzo sarà arricchito dai saluti istituzionali del Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e dell’Assessore alla Cultura, Nada di Giandomenico. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Alessandra Renzetti, mentre il corner dedicato ai libri sarà curato dalla libreria Giunti al Punto del Centro Commerciale L’Arca di Spoltore.

L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di letteratura e si preannuncia come un momento di grande interesse e intensità culturale nella regione.

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