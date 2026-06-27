Spoltore celebra la tradizione con il teatro dialettale: quattro serate di risate e riflessione per riscoprire il valore sociale dell’arte

Il Comune di Spoltore presenta la terza edizione della rassegna dialettale che torna a illuminare le serate estive del territorio. Quattro compagnie di teatro amatoriale si esibiranno in altrettante serate all’insegna della tradizione, delle risate e della riflessione, proponendo spettacoli che faranno rivivere al pubblico un tuffo nel passato attraverso la commedia e l’allegria tipiche del teatro dialettale.

L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico, è frutto della stretta collaborazione con la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) Abruzzo e ha come obiettivo principale quello di offrire al pubblico un’esperienza che va oltre il mero intrattenimento, riscoprendo attraverso il dialetto il linguaggio degli affetti e delle relazioni familiari che hanno contraddistinto la storia di un intero territorio.

Il cartellone prevede quattro serate imperdibili: la prima, il 30 giugno, vedrà esibirsi la compagnia “La Sfasciata APS” con la commedia brillante “Na radiche di rov”. Il 30 luglio sarà la volta della compagnia “Perstareinsieme APS” con lo spettacolo “Fratelli diversi”, mentre il 22 agosto la compagnia locale “Gli Amici del Teatro” di Spoltore presenterà una selezione di corti teatrali dal titolo “Sgroje”. La rassegna si concluderà il 26 agosto a Cavaticchi con la compagnia “Li Sciarpaliti di teatro e…” di Silvi, che metterà in scena lo spettacolo “Na mamma preziosa”.

Ogni spettacolo, pur garantendo momenti di divertimento e risate, trasmetterà un messaggio forte e positivo, celebrando l’essenza del teatro e il suo ruolo sociale e pacificatore. Grazie a queste serate dialettali, il pubblico potrà immergersi in un viaggio tra tradizione e modernità, tra passato e presente, tra allegria e emozioni profonde. Una meta da non perdere per gli amanti della cultura locale e per chi desidera trascorrere serate all’insegna della tradizione e del buon teatro.