sabato, Marzo 7, 2026
Eventi e Cultura

Spoltore celebra le donne della musica dimenticate: omaggio a Nannerl Mozart e Clara Schumann

Spoltore si prepara a celebrare la festa delle donne con un evento speciale organizzato dalle associazioni Il Pensiero Divergente e Cultura e Terza Età. L’iniziativa, che si terrà domani 8 marzo 2026, rende omaggio alle musiciste e compositrici dimenticate dalla storia della musica, offrendo una rassegna dedicata a quattro donne di grande talento.

Tra le protagoniste della serata saranno Maddalena Casulana, Nannerl Mozart, Maria Rosa Coccia e Clara Schumann, interpretate e raccontate in mini lezioni spettacolo da Cam Lecce. Gli Studio Uno renderanno omaggio a Mina con delle performance, mentre Maria Gabriella Ciaffarini si esibirà al pianoforte. Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato l’importanza di parlare delle donne come mezzo per cristallizzare le conquiste ottenute, ma anche per evidenziare che c’è ancora molto da fare.

Francesca Sborgia, assessore alle pari opportunità, ha ribadito l’importanza di ripercorrere la storia delle donne per ispirare le giovani generazioni. L’assessore al sociale Nada Di Giandomenico ha espresso soddisfazione per il grande interesse suscitato dall’evento, che dimostra la necessità di continuare a trattare temi così importanti.

Prima dell’esibizione delle quattro musiciste, Teresa Damiani ha presentato un percorso storico sul ruolo delle donne musiciste dall’antica Grecia fino ai giorni nostri. Cinzia Renzetti, presidente della commissione comunale pari opportunità, ha annunciato un prossimo appuntamento dedicato al “ruolo invisibile della donna” nella Spoltore tra ‘800 e ‘900, con testimonianze e interventi sul tema dell’autosufficienza economica.

L’evento si terrà nella Sala Consiliare di Spoltore il 8 marzo alle ore 10.30.

