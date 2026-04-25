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Eventi e Cultura

Spoltore celebra letteratura e musica con omaggio a Tosti in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona

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Il Comune di Spoltore si prepara ad accogliere un evento culturale che unisce letteratura e musica per celebrare l’omaggio al Maestro Francesco Paolo Tosti. Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 17.15, presso la Sala Consiliare, si svolgerà la presentazione del libro intitolato “Van li effluvi delle rose”, curato da Antonella Caggiano, Maria Gabriella Ciaffarini e Monica Ferri.

L’evento prenderà il via con i saluti istituzionali del Sindaco Chiara Trulli e dell’Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico, la quale esprime la propria soddisfazione nell’ospitare “un evento che celebra l’armonia perfetta tra la parola scritta e il linguaggio universale della musica”. Con la presentazione del libro e l’omaggio a Tosti, si offre “un vero e proprio viaggio sensoriale nelle radici culturali del territorio, promuovendo la bellezza in ogni sua forma”.

L’omaggio musicale a Francesco Paolo Tosti sarà interpretato dalla mezzosoprano Isabella De Massis e dalla pianista Maria Gabriella Ciaffarini, creando un filo conduttore tra le note del compositore abruzzese e le pagine del volume. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona e l’associazione Sinergie d’Arte, con il patrocinio del Comune di Spoltore.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutta la cittadinanza, offrendo un’occasione unica per apprezzare la fusione tra letteratura e musica e per immergersi nella cultura locale.

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