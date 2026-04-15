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Eventi e Cultura

Spoltore celebra l’inclusione con “A 0-6 Ruote”, la sfilata dei piccoli per un’istruzione senza barriere

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Spoltore si prepara ad ospitare l’atteso evento “A 0-6 Ruote”, la sfilata dedicata ai più piccoli per promuovere un’istruzione senza barriere. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, con raduno alle ore 10.30 in Piazza Rosa a Villa Raspa.

I bambini nella fascia d’età zero-sei anni sono invitati a partecipare scendendo in strada con passeggini, biciclette, tricicli o sedie a rotelle personalizzate, per rivendicare il diritto alla mobilità e alla socialità senza ostacoli. La festosa sfilata attraverserà la frazione spoltorese per raggiungere il Parco della Giustizia, trasformando la città in un laboratorio educativo a cielo aperto.

Il progetto “A 0-6 Ruote” si lega strettamente al percorso educativo “0-6”, coinvolgendo il mondo della scuola e i servizi all’infanzia. Il Circolo Didattico di Spoltore, l’Asilo Nido “Il Paese dei Balocchi”, la scuola “C’era una volta… Il Cucciolo” e l’Associazione “The Little Prince” partecipano attivamente all’evento.

Francesca Sborgia, Assessore all’Istruzione del Comune di Spoltore, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando che “questa manifestazione rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno nel progetto educativo 0-6”. L’obiettivo è trasmettere ai più piccoli i valori dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni barriera, costruendo una comunità scolastica e cittadina sempre più aperta e solidale.

L’evento vede la collaborazione tra il Comune di Spoltore e numerosi partner locali, con il supporto di Simona Novacco, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e Danilo De Vincentiis, Garante dei Diritti della Disabilità. Una dimostrazione concreta di come la città investa in politiche di integrazione che partono dai banchi di scuola per arrivare nelle piazze.

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