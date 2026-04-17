Spoltore celebra l’intelligenza artificiale: convegno dedicato alla professoressa Oriana Bovio

L’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane e l’Università del Tempo Libero “Acerbo” di Spoltore hanno organizzato un convegno sull’intelligenza artificiale dal titolo “L’Intelligenza artificiale ieri, oggi e…domani?”. Nonostante la scomparsa della professoressa Oriana Bovio, promotrice dell’evento, la sua famiglia ha voluto mantenere vivo l’appuntamento. Franco Eugeni, presidente dell’Accademia, ha annunciato che quest’ultima sarà intitolata alla memoria di Oriana in riconoscimento del suo contributo culturale alla città. Il sindaco Chiara Trulli, l’assessore Nada Di Giandomenico e il consigliere Marzia Damiani hanno donato una targa alla famiglia della professoressa per il suo impegno e dedizione.

Durante il convegno, il figlio di Oriana Bovio, Alessandro Tagliamonte, ha presieduto i lavori e ha letto un discorso preparato dalla madre sul tema dell’intelligenza artificiale. Tagliamonte ha sottolineato il modo in cui la madre guardava alla tecnologia: “senza paura e senza ingenuità”. Ha inoltre aggiunto che Oriana amava particolarmente i punti interrogativi e che la sua visione dell’intelligenza umana comprendeva aspetti legati alle emozioni, alla creatività e alla coscienza.

Durante il convegno è stato presentato il libro di Sergio Cutrona “Luci e Ombre dell’intelligenza artificiale” (Nisroch Edizioni) e si è svolta una tavola rotonda con la partecipazione di esperti come Franco Eugeni, il fisico Antonio Ballarin, il prorettore dell’Università di Teramo Raffaele Mascella e l’ordinario di informatica Danilo Pelusi.

Il sindaco Trulli ha dichiarato: “L’assenza di Oriana si avverte, è un vuoto. Pensando a quanto fosse solare e costruttrice di cultura, dobbiamo continuare a lavorare con il suo esempio e la sua volontà di riscoprire nella cultura quella vivacità che lei incarnava”. La città di Spoltore ha così voluto tributare un sentito omaggio alla memoria della professoressa Bovio, nota per il suo impegno nel campo della filosofia e delle scienze umane.