Spoltore: Comitato per la Nuova Pescara annuncia ricorso al Tar contro consultazioni illigittime

Il ricorso al Tar presentato dal Comitato Spoltore per la Nuova Pescara è stato dichiarato come un atto dovuto in risposta ai tentativi delle amministrazioni locali di indire consultazioni che secondo il comitato sono prive dei requisiti legali necessari per garantire la democrazia.

Secondo il presidente del comitato, Marco Di Marzio, queste nuove consultazioni (su Spoltore e Montesilvano) rappresentano un insulto ai cittadini, accusati di aver votato in modo inconsapevole nel 2014. Di Marzio sostiene che in realtà la politica locale è stata inconsapevole della ferrea volontà espressa dai cittadini di andare avanti e proteggere le opportunità di crescita del territorio.

Il comitato si oppone fermamente a questi referendum, definendoli tentativi illegittimi e enfatizzando che l’ente locale non ha modo di intervenire sulla legge regionale. Inoltre, il comitato critica il fatto che le consultazioni siano state convocate in turni differiti su soli due comuni anziché su tutti e tre.

Di Marzio ha dichiarato che la politica locale ha tentato di gettare fango sulla Nuova Pescara con fake news e manipolazione della realtà, ostacolando il processo voluto dai cittadini. Il presidente del comitato ha quindi esortato gli amministratori a rispettare la volontà popolare espressa nel 2014 e a non interferire con il processo di fusione.

Infine, Di Marzio ha sottolineato che se gli amministratori non sono in grado di portare avanti il processo di fusione come annunciato, dovrebbero ammetterlo e chiedere alla Regione di nominare un commissario ad acta per gestire la questione.

Il Comitato Spoltore per la Nuova Pescara si è espresso con fermezza in difesa della volontà popolare e contro i presunti tentativi delle amministrazioni locali di minare il processo di fusione.