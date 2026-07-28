Spoltore, concerto in onore di Giustino Scassa con le musiche di Ennio Morricone a Villa Raspa

L’associazione “I Colori del Pentagramma” si prepara per un evento musicale unico che avrà luogo a Villa Raspa di Spoltore. La Regione Abruzzo ha recentemente premiato l’associazione come vincitrice del concorso regionale “Camillo De Nardis”, riconoscendo così l’impegno costante nel promuovere l’inclusione sociale e la crescita attraverso la musica, soprattutto per i ragazzi con autismo che partecipano ai concerti interpretando celebri brani.

Il presidente Vincenzo Luciani e la maestra Renata Travaglini hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa e il suo impatto positivo sulla comunità. In particolare, l’associazione ha deciso di dedicare il prossimo evento musicale al maestro di banda Giustino Scassa, illustre concittadino di Spoltore.

L’appuntamento è fissato per il 29 luglio 2026 alle ore 21:00 nella piazzetta antistante la parrocchia di S. Camillo a Villa Raspa di Spoltore, con ingresso gratuito per tutti i partecipanti. L’orchestra si esibirà nell’esecuzione delle musiche di Ennio Morricone, accompagnata dalle voci soliste del soprano Chiara Tarquini e del cantante Massimiliano Ciurlino.

L’evento è stato promosso dalla Fondazione PescarAbruzzo con la partecipazione dell’associazione Gianni Silvidii e il patrocinio del Comune di Spoltore. Si prevede una serata all’insegna della musica di alto livello e della condivisione, che sicuramente attirerà un vasto pubblico interessato a godere di un’esperienza unica e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni sull’evento, si rimanda al comunicato stampa ufficiale inviato dall’associazione.