Spoltore conferisce cittadinanza onoraria a Carlo Solimene per meriti in campo della sicurezza e della pubblica amministrazione

Spoltore, 17 giugno 2026, – Il Comune di Spoltore ha conferito ieri la cittadinanza onoraria al già questore di Pescara, Carlo Solimene. Questo riconoscimento si aggiunge ad altri già ricevuti dallo stesso Solimene, provenienti da Abbateggio, Brittoli, Pietranico e Farindola.

Carlo Solimene, nato a Napoli nel 1963, ha una lunga carriera nella Polizia, ricoprendo diversi ruoli e specializzandosi in settori come l’antiterrorismo, la criminalità informatica e i reati legati alle nuove tecnologie. Ha guidato la Questura della Provincia di Pescara dal 2022, dimostrando competenza e dedizione nel suo operato.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha sottolineato l’importanza della presenza costante di Solimene e della questura sul territorio, rispondendo prontamente alle esigenze dell’amministrazione comunale. “La sicurezza non la si fa solo invocando l’intervento delle forze dell’ordine. Ognuno di noi deve sentirsi coinvolto e partecipe nella salvaguardia del proprio territorio”, ha dichiarato il sindaco.

Durante il consiglio comunale, Solimene ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto, augurando a Spoltore un futuro ricco di successi. “Per me è un grande onore, vi ringrazio davvero tanto. Auguro a Spoltore ogni bene e sono sicuro che farà cose sempre più belle perché questo sindaco ha una marcia in più”, ha affermato l’ex questore.

La cittadinanza onoraria conferita a Carlo Solimene rappresenta un segno di gratitudine e stima da parte del Comune di Spoltore nei confronti di un professionista che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dei cittadini.