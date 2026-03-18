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Politica

Spoltore, confronto pubblico sul referendum per la riforma della giustizia: Si e No si sfidano in sala consiliare

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Si terrà venerdì 20 marzo, alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Spoltore, un dibattito pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. L’iniziativa è promossa congiuntamente dai comitati locali del Sì e del No, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto aperto e trasparente.

Per il Sì interverranno Guerino Testa, deputato, Gianluca Sarandrea, magistrato del Tribunale di Pescara, e Massimo Galasso, presidente delle Camere Penali di Pescara. Mentre per il No prenderanno la parola Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, Domenica Capezzera, consigliera della Corte d’Appello di Roma, e Carmine Ciofani, avvocato del Foro di Pescara. A moderare il confronto sarà il giornalista Luca Pompei.

I referenti del comitato del Sì di Spoltore, Marco Della Torre (consigliere comunale) e Rosita Tartaglione, spiegano che l’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire alla comunità uno spazio di ascolto e comprensione, dove ciascuno possa farsi un’idea propria, libera e consapevole sulla riforma della giustizia.

“Abbiamo scelto di organizzare un confronto vero, aperto e rispettoso perché crediamo che i cittadini abbiano diritto a una visione completa, non filtrata e non semplificata”, dichiarano i referenti del comitato del Sì.

La stampa è invitata a partecipare a questo evento che si preannuncia ricco di spunti e dibattiti interessanti. Vi sarà la possibilità per i cittadini di ascoltare direttamente le argomentazioni delle due posizioni e di confrontarsi con i rappresentanti dei comitati del Sì e del No.

L’appuntamento è fissato per le 16 nella sala consiliare del Comune di Spoltore. Un’occasione di chiarezza per i cittadini su un tema così importante come la riforma della giustizia.

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