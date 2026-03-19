Spoltore, Consiglieri Comunali presentano richiesta di referendum sulla fusione con il Comune di Pescara

Gli annunci sul referendum locale per la fusione dei comuni di Spoltore e Pescara sono stati resi ufficiali oggi dal presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, Lucio Matricciani. La richiesta è stata presentata da 14 consiglieri comunali e ha l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella decisione sul futuro dei due territori.

La richiesta di referendum è stata avviata dopo il dibattito suscitato da una mozione presentata dal consigliere comunale di Fratelli D’Italia, Stelvio D’ettorre. Il sindaco Chiara Trulli è il primo firmatario della richiesta, che vede coinvolti anche consiglieri di minoranza. La consultazione popolare si basa sul quesito “Siete favorevoli alla prosecuzione del processo di fusione per la costituzione del nuovo Comune denominato ‘Pescara’ che comporterà la soppressione del Comune di Spoltore?”.

Nella proposta di delibera per il Consiglio Comunale e nella relazione allegata alla richiesta, sono elencate le motivazioni che sostengono la necessità di procedere con il referendum. Il documento sottolinea la volontà di conoscere l’effettiva opinione della cittadinanza riguardo a una decisione che potrebbe avere conseguenze profonde e irreversibili sul territorio e sulla popolazione.

Si evidenziano inoltre le difficoltà e le problematiche di natura politica, tecnica ed amministrativa che sono emerse nel processo di fusione. Secondo i consiglieri, è necessario ricorrere a una nuova consultazione popolare per valutare concretamente la volontà dei cittadini in merito a una scelta che potrebbe incidere in modo significativo sul futuro delle comunità coinvolte.

Infine, la relazione critica il contenuto della legge regionale che regola il processo di fusione, sottolineando la mancanza di un’analisi preliminare approfondita sui costi e benefici della fusione e la mancanza di un cronoprogramma basato su dati reali e verificati.

In conclusione, la richiesta di referendum sul processo di fusione dei comuni di Spoltore e Pescara è volta a coinvolgere la cittadinanza nella decisione che potrebbe modificare in modo significativo il futuro dei due territori.