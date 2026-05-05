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Politica

Spoltore: Consiglio Comunale alla Camera per disegno di legge di Sottanelli sulla fusione con Pescara.

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Una delegazione del Consiglio Comunale di Spoltore si è recata ieri alla Camera dei deputati per partecipare all’incontro con Giulio Sottanelli e per la presentazione del suo disegno di legge volto a superare l’empasse della fusione con Pescara.

Le consigliere comunali Angela Scurti, Marzia Damiani e Carmen Cini hanno rappresentato il Comune durante l’evento, sottolineando l’importanza e il privilegio di partecipare a una così importante occasione.

Il disegno di legge proposto da Sottanelli ha generato un vivo dibattito nei media e prevede la sostituzione del progetto di comune unico (Spoltore, Montesilvano e Pescara) con la creazione di una Città Metropolitana per i territori della Provincia di Pescara.

Le consigliere hanno espresso pareri positivi sull’idea, sottolineando che essa potrebbe aprire nuove opportunità per i territori coinvolti, sia dal punto di vista dei finanziamenti sia per quanto riguarda la gestione unitaria di risorse e servizi.

Sottanelli ha motivato la sua proposta sottolineando che “per i cittadini significherebbe avere i vantaggi di una grande città – efficienza e soldi – senza però perdere il proprio Comune”. Le consigliere hanno espresso l’auspicio che la proposta possa essere accolta anche da altri schieramenti politici.

L’incontro si è concluso con l’entusiasmo e la speranza che la proposta possa portare a risultati positivi per i territori interessati.

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