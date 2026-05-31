Spoltore, consiglio comunale approva convenzioni per fusione con Pescara seguendo legge regionale

Il Consiglio Comunale di Spoltore ha dato il via libera alle convenzioni per la fusione con il Nuovo Comune di Pescara, seguendo quanto previsto dalla legge regionale. Nonostante i dubbi e le perplessità che hanno portato all’indizione di un nuovo referendum, l’amministrazione di Spoltore ha deciso di procedere con il percorso verso la fusione.

Le convenzioni, approvate anche dal Consiglio Comunale di Pescara il 25 maggio scorso, prevedono l’aggiunta alla gestione associata di sette funzioni fondamentali, tra cui l’organizzazione degli uffici, i tributi comunali, il demanio marittimo e la gestione economica e finanziaria. Il presidente del consiglio comunale, Lucio Matricciani, ha sottolineato che l’approvazione delle convenzioni avviene con “grande senso di responsabilità e delle istituzioni”.

L’amministrazione guidata dal sindaco Chiara Trulli ha proposto la creazione di una Città Metropolitana di Pescara come alternativa alla fusione di Spoltore e Montesilvano con il capoluogo. Tuttavia, sono previsti due referendum locali a Spoltore e Montesilvano per aggiornare la posizione della cittadinanza sulla questione della fusione.

L’assemblea costitutiva in seduta congiunta dei tre comuni, prevista per il 9 giugno, esaminerà definitivamente le convenzioni da trasmettere alla Regione. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, le convenzioni saranno approvate da un commissario.

Matricciani ha sottolineato che, nonostante siano trascorsi molti anni dall’approvazione della Legge Regionale di fusione, manca ancora un “progetto concreto in grado di definire gli aspetti operativi della futura organizzazione condivisa”. La posizione di Spoltore rimane orientata verso una soluzione che ritengono essere la più realistica e conveniente per il futuro e lo sviluppo dei territori coinvolti.