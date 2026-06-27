Spoltore, Consiglio straordinario in onore di Matteotti: evento aperto alla cittadinanza

Il Comune di Spoltore rende omaggio alla memoria di Giacomo Matteotti a 102 anni dal suo storico discorso alla Camera dei deputati e dal suo sacrificio per la libertà. Martedì prossimo, il Consiglio Comunale terrà una seduta straordinaria aperta nell’Aula “G. Matteotti” per rinnovare e condividere i valori democratici che uniscono la comunità.

L’iniziativa dei consiglieri comunali di opposizione, Agnese Ranghelli, Giulia Zona, Marco Della Torre, Pierpaolo Pace e Stelvio D’Ettorre, vedrà il coinvolgimento attivo delle istituzioni, delle forze politiche, del mondo della cultura, dell’associazionismo e delle nuove generazioni. Gli ospiti includeranno lo storico Licio Di Biase e l’attore e regista Alessandro Blasioli.

La seduta sarà aperta dal presidente del Consiglio comunale, Lucio Matricciani, e vedrà l’introduzione della vice presidente, Agnese Ranghelli, e il saluto istituzionale della sindaca Chiara Trulli. Saranno presenti anche rappresentanti di Provincia, Regione e Comuni limitrofi.

Il programma dei lavori include un approfondimento della figura di Matteotti da parte di Di Biase e una lettura scenica del suo ultimo discorso da parte di Blasioli. Ampio spazio sarà dedicato al dibattito democratico, alla partecipazione dei segretari delle forze politiche locali e alle nuove generazioni.

Le associazioni, gli organi di stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare a questa importante iniziativa che si terrà il 30 giugno 2026 nell’Aula “G. Matteotti” a Spoltore.