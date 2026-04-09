Spoltore, consultazione referendaria il 14 giugno sulla fusione con Pescara e Montesilvano: i cittadini chiamati a esprimersi.

Spoltore al voto il 14 giugno 2026 per la fusione con Pescara e Montesilvano

Spoltore si prepara a un importante momento di decisione per il suo futuro, con l’indizione del referendum consultivo per la fusione con Pescara e Montesilvano. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla creazione del nuovo comune denominato “Pescara” che comporterà la soppressione del Comune di Spoltore.

Il decreto per l’indizione del referendum è stato firmato dal sindaco Chiara Trulli e pubblicato all’albo pretorio questa mattina. La data scelta per la consultazione è domenica 14 giugno, con le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 22.00.

Il quesito che verrà sottoposto ai cittadini di Spoltore sarà: “Siete favorevoli alla prosecuzione delle attività finalizzate a realizzare il processo di fusione per la costituzione del nuovo comune denominato ‘Pescara’ che comporterà la soppressione del Comune di Spoltore?”

Il sindaco Trulli ha spiegato: “Questo referendum consultivo dà seguito a una richiesta del consiglio comunale e alla volontà della stragrande maggioranza dei cittadini. In tanti ci chiedono di tornare a votare per esprimere la loro opinione su questa fusione, che secondo molti è diventata una vera annessione dopo i recenti sviluppi del processo di unione con Pescara.”

Il regolamento degli istituti di partecipazione, approvato a febbraio dal consiglio comunale, stabilisce le procedure per la costituzione di un comitato dei garanti e i relativi poteri, la richiesta, l’indizione e lo svolgimento del referendum e i relativi controlli.

La consultazione si svolgerà nei diversi plessi scolastici del territorio e saranno chiamati a votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dopo l’ultima revisione dinamica straordinaria e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno della votazione.

Il sindaco ha precisato che, nonostante la sua posizione contraria alla fusione, sarà rispettata la volontà popolare. “È doveroso da parte nostra organizzare questa ulteriore verifica perché consideriamo la fusione un rischio per la qualità della vita dei cittadini spoltoresi. Siamo davanti a un passaggio epocale che non può essere sottovalutato.”

La nuova consultazione a Spoltore precede di una settimana un analogo referendum per gli abitanti di Montesilvano. Questo ulteriore passaggio democratico vuole dare voce ai cittadini e garantire trasparenza nel processo decisionale che riguarda il futuro dei Comuni coinvolti nella fusione.

In una situazione di grande importanza per la vita dei cittadini, sarà fondamentale che ognuno esprima il proprio voto in modo consapevole per il bene della propria comunità.