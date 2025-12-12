- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Spoltore, continua la magia del Natale con la Choco Parade e concerti

La magia del Natale continua a risplendere a Spoltore, dove eventi festivi animano le strade e i cuori dei cittadini. Oggi pomeriggio, la frazione di Villa Raspa ospiterà il passaggio della Choco Parade, un evento atteso che accompagnerà l’accensione dell’albero di Natale. Sarà un momento di grande emozione, arricchito dagli auguri del sindaco Chiara Trulli e dall’esibizione dei cori locali, Polyphonia, Artabano Tassone e Allegra Compagnia, che si esibiranno insieme per celebrare le festività natalizie.

Domani, l’appuntamento conclusivo si svolgerà in via Nora a Santa Teresa, dove il trenino slitta di Babbo Natale porterà gioia ai piccoli e grandi. In programma anche l’esibizione del coro Gruppo Teatino e la Banda dei Babbi Natale itinerante, che intorno alle 19.30 raggiungerà il quartiere di Santa Lucia per concludere il tour degli alberi di Natale sul territorio.

Un mese di eventi e celebrazioni che non solo animano il clima natalizio, ma rafforzano anche il senso di comunità a Spoltore.

