Spoltore: Contributi economici per l’assistenza del caregiver famigliare nel Metropolitano.

Il Settore Socio Educativo del Comune di Spoltore ha reso noto l’avviso per l’assegnazione di contributi economici a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Gli interventi vedono coinvolti i caregiver familiari che si prendono cura di un congiunto convivente con necessità di sostegno intensivo.

L’importo complessivo a disposizione per l’Ambito n. 16 Metropolitano è di € 30.016,00 e saranno finanziati i “contributi di sollievo” per l’assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità. Tali interventi hanno lo scopo di favorire una sostituzione temporanea nell’assistenza, ad esempio per il fine settimana, o un ricovero in una struttura residenziale.

L’iniziativa, nell’ambito distrettuale sociale n.16, è estesa anche ai residenti dei Comuni associati di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella e Rosciano. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026: il contributo, una tantum, varierà da € 400 a € 1.000.

L’istanza può essere presentata dal caregiver familiare residente in uno dei Comuni dell’Ads n.16 Metropolitano e anagraficamente convivente con la persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé. Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente non dovrà superare i € 36.000,00.

“Questo aiuto, una tantum, fa parte di un fondo strutturato all’interno del bilancio regionale” afferma l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico. “E’ particolarmente importante perché va a coprire la fascia di popolazione esclusa da altri contributi destinati a chi ha necessità di sostegno intensivo”.

Solo un contributo di sollievo potrà essere erogato a favore del medesimo caregiver familiare, così come un solo contributo per la cura della stessa persona assistita.

Spoltore, 16 marzo 2026 Ufficio stampa: 340.5087728.