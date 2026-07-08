- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Luglio 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore, contributi per centri estivi e attività socio-educative 2026: al via le...
Attualità

Spoltore, contributi per centri estivi e attività socio-educative 2026: al via le domande!

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Comune di Spoltore ha avviato le procedure per l’assegnazione dei contributi economici destinati a sostenere le famiglie nella frequenza di centri estivi e servizi socio-educativi per i minori, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.

L’iniziativa si inserisce nella deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 5 maggio 2026, mirata a potenziare i servizi ricreativi territoriali e a alleviare il carico economico dei nuclei familiari grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il provvedimento prevede l’erogazione di un rimborso spese a favore delle famiglie residenti, con un’attestazione ISEE non superiore a 25.000,00 euro. Il beneficio economico è fissato in un massimo di 70,00 euro a settimana per ciascun minore, per un massimo di sei settimane, anche non consecutive.

I contributi saranno utilizzabili esclusivamente presso i gestori privati e del Terzo settore che hanno fatto richiesta di inserimento nell’apposito Albo degli Enti gestori. Le domande dei cittadini dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e saranno inserite in una graduatoria ordinata in base al valore ISEE.

In caso di risorse insufficienti, verranno applicati criteri di valutazione specifici legati alla situazione lavorativa dei genitori e alla presenza di minori con disabilità, in base alla Legge 104/1992.

Le somme residue alla fine delle istruttorie saranno destinate al potenziamento dei servizi socio-educativi per minori in condizioni di fragilità o marginalità sociale.

Tutta la documentazione e i moduli per la presentazione delle istanze sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente, consultabile all’indirizzo www.comune.spoltore.pe.it/.

Con questa iniziativa, il Comune di Spoltore si impegna a sostenere le famiglie del territorio nel garantire opportunità di svago e apprendimento per i minori, favorendo la partecipazione a centri estivi e servizi socio-educativi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it