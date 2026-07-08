Spoltore, contributi per centri estivi e attività socio-educative 2026: al via le domande!

Il Comune di Spoltore ha avviato le procedure per l’assegnazione dei contributi economici destinati a sostenere le famiglie nella frequenza di centri estivi e servizi socio-educativi per i minori, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.

L’iniziativa si inserisce nella deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 5 maggio 2026, mirata a potenziare i servizi ricreativi territoriali e a alleviare il carico economico dei nuclei familiari grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il provvedimento prevede l’erogazione di un rimborso spese a favore delle famiglie residenti, con un’attestazione ISEE non superiore a 25.000,00 euro. Il beneficio economico è fissato in un massimo di 70,00 euro a settimana per ciascun minore, per un massimo di sei settimane, anche non consecutive.

I contributi saranno utilizzabili esclusivamente presso i gestori privati e del Terzo settore che hanno fatto richiesta di inserimento nell’apposito Albo degli Enti gestori. Le domande dei cittadini dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e saranno inserite in una graduatoria ordinata in base al valore ISEE.

In caso di risorse insufficienti, verranno applicati criteri di valutazione specifici legati alla situazione lavorativa dei genitori e alla presenza di minori con disabilità, in base alla Legge 104/1992.

Le somme residue alla fine delle istruttorie saranno destinate al potenziamento dei servizi socio-educativi per minori in condizioni di fragilità o marginalità sociale.

Tutta la documentazione e i moduli per la presentazione delle istanze sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente, consultabile all’indirizzo www.comune.spoltore.pe.it/.

Con questa iniziativa, il Comune di Spoltore si impegna a sostenere le famiglie del territorio nel garantire opportunità di svago e apprendimento per i minori, favorendo la partecipazione a centri estivi e servizi socio-educativi.