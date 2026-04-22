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Eventi e Cultura

Spoltore, Convegno “Una Rete per l’Autismo” il 24 aprile in Sala Consiliare: supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico

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Il 2 aprile scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su questa condizione e migliorare la vita delle persone affette da questo disturbo. Anche il Comune di Spoltore non è rimasto indifferente a questa importante ricorrenza e ha annunciato di voler creare una rete di supporto per le persone autistiche del territorio.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha dichiarato: “L’autismo è un tema che ci sta particolarmente a cuore e che dobbiamo affrontare con impegno e sensibilità per garantire il benessere di chi ne è affetto. Quest’anno, nonostante le limitazioni dovute al maltempo, continueremo a mantenere alta l’attenzione su questo tema”.

Per discutere dell’importanza di creare una rete di supporto per l’autismo, venerdì 24 aprile in Sala Consiliare si terrà il convegno dal titolo “Una Rete per l’Autismo”. All’incontro interverranno il sindaco Trulli, l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico, l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia e Marzia Damiani, consigliere con delega alla Sanità.

Anche diversi professionisti parteciperanno all’evento, tra cui Elisabetta Berenci, Responsabile della Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Pescara, Mirco Fasolo, professore di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università d’Annunzio, e altre figure specializzate nel settore.

La tavola rotonda, in programma dalle 18.10, vedrà la partecipazione dei dirigenti delle scuole di Spoltore Bruno D’Anteo e Nicoletta Paolini, e dei Garanti di Spoltore per l’Infanzia e la disabilità. L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Università d’Annunzio e la collaborazione di varie associazioni, tra cui Asperger Abruzzo, Genitori Vittoria APS, SOS Autismo e ANGSA.

Un’altra importante iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e a fornire maggiori supporti alle persone autistiche e alle loro famiglie.

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