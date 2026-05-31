- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Giugno 1, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaSpoltore: decisione del TAR blocca referendum consultivo sulla fusione con Pescara, opposizione...
Politica

Spoltore: decisione del TAR blocca referendum consultivo sulla fusione con Pescara, opposizione accusa la maggioranza di fallimento.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Nuova Pescara, bloccando il percorso verso il comune unico e sancendo l’annullamento del referendum consultivo previsto per il 14 giugno a Spoltore. Questa decisione del TAR rappresenta una vera sconfitta politica e amministrativa per la maggioranza che governa il comune, tra cui il sindaco Chiara Trulli e il presidente del consiglio Lucio Matricciani.

I consiglieri di opposizione Agnese Ranghelli e Marco Della Torre hanno scelto di non votare per l’indizione del referendum e ora sottolineano come le criticità del progetto siano emerse in modo lampante. “Noi abbiamo sempre agito con senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, rifiutandoci di partecipare a un’operazione che appariva già da tempo priva di solido fondamento giuridico”, affermano in una nota congiunta.

La maggioranza locale è stata accusata di aver portato avanti una narrazione ideologica e di aver ignorato i rischi normativi legati al percorso verso il comune unico. “Oggi scopriamo che i cittadini sono stati illusi e ingannati: si è voluto far credere che tutto fosse possibile, stracciando di fatto la certezza del diritto”, si legge nella dichiarazione dei consiglieri di opposizione.

La mancanza di proposte concrete da parte della maggioranza, il cui unico obiettivo sembrava essere quello di ostacolare il cambiamento, è stata sottolineata come uno degli aspetti più negativi di questa vicenda: invece di governare il processo di fusione con Pescara e Montesilvano, si è preferito opporsi in modo preconcetto.

Ora che la giustizia amministrativa ha bloccato il referendum consultivo, Ranghelli e Della Torre chiedono alla maggioranza di assumersi le proprie responsabilità politiche e di spiegare alla cittadinanza il motivo per cui si è scelto di investire ingenti risorse pubbliche in un percorso che si è rivelato vano. “Questa maggioranza dimostra una perseveranza davvero deleteria”, affermano i consiglieri di opposizione.

La sentenza del TAR rappresenta un duro colpo per la maggioranza che dovrà ora fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it