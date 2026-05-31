Spoltore: decisione del TAR blocca referendum consultivo sulla fusione con Pescara, opposizione accusa la maggioranza di fallimento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Nuova Pescara, bloccando il percorso verso il comune unico e sancendo l’annullamento del referendum consultivo previsto per il 14 giugno a Spoltore. Questa decisione del TAR rappresenta una vera sconfitta politica e amministrativa per la maggioranza che governa il comune, tra cui il sindaco Chiara Trulli e il presidente del consiglio Lucio Matricciani.

I consiglieri di opposizione Agnese Ranghelli e Marco Della Torre hanno scelto di non votare per l’indizione del referendum e ora sottolineano come le criticità del progetto siano emerse in modo lampante. “Noi abbiamo sempre agito con senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, rifiutandoci di partecipare a un’operazione che appariva già da tempo priva di solido fondamento giuridico”, affermano in una nota congiunta.

La maggioranza locale è stata accusata di aver portato avanti una narrazione ideologica e di aver ignorato i rischi normativi legati al percorso verso il comune unico. “Oggi scopriamo che i cittadini sono stati illusi e ingannati: si è voluto far credere che tutto fosse possibile, stracciando di fatto la certezza del diritto”, si legge nella dichiarazione dei consiglieri di opposizione.

La mancanza di proposte concrete da parte della maggioranza, il cui unico obiettivo sembrava essere quello di ostacolare il cambiamento, è stata sottolineata come uno degli aspetti più negativi di questa vicenda: invece di governare il processo di fusione con Pescara e Montesilvano, si è preferito opporsi in modo preconcetto.

Ora che la giustizia amministrativa ha bloccato il referendum consultivo, Ranghelli e Della Torre chiedono alla maggioranza di assumersi le proprie responsabilità politiche e di spiegare alla cittadinanza il motivo per cui si è scelto di investire ingenti risorse pubbliche in un percorso che si è rivelato vano. “Questa maggioranza dimostra una perseveranza davvero deleteria”, affermano i consiglieri di opposizione.

La sentenza del TAR rappresenta un duro colpo per la maggioranza che dovrà ora fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni.