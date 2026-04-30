Spoltore, definizione agevolata dei tributi comunali: via libera alle sanzioni e interessi

Spoltore – Il Comune di Spoltore ha dato il via libera alla definizione agevolata dei tributi comunali, seguendo le opportunità della normativa nazionale in modo ampio. L’assessore Francesca Sborgia ha spiegato al consiglio che questa iniziativa permette di ridurre fino all’azzeramento le sanzioni e gli interessi sui tributi non riscossi, salvaguardando così crediti ormai vecchi.

Il regolamento approvato dal Comune prevede che sia possibile regolarizzare gli accertamenti Imu e Tasi degli anni 2017, 2018 e 2019 senza interessi e con una sanzione ridotta al 15% per omesso o parziale versamento, o al 30% per omessa o infedele dichiarazione. Per gli avvisi Tari degli anni 2022, 2023 e 2024 è previsto il ravvedimento operoso con una sanzione al 3% più gli interessi legali.

Sono esclusi da questa agevolazione gli avvisi di accertamento già affidati ad Ader per la riscossione coattiva e quelli già rateizzati. Per aderire a questa definizione agevolata dei tributi comunali, è possibile presentare richiesta entro il 15 luglio e concordare le modalità di pagamento o rateizzazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Tari al numero 085/4964302 – 085/4964299 – 085/4964216 o l’ufficio IMU al numero 085/4964241 – 085/4964264 – 085/4964263. È inoltre possibile inviare una email a protocollo@comune.spoltore.pe.it o pec a protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it. Gli orari di apertura al pubblico sono il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 esclusivamente previo appuntamento.

Questa iniziativa del Comune di Spoltore mira a facilitare la regolarizzazione dei tributi comunali e a favorire una maggiore collaborazione da parte dei contribuenti.