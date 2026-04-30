- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore, definizione agevolata dei tributi comunali: via libera alle sanzioni e interessi
Attualità

Spoltore, definizione agevolata dei tributi comunali: via libera alle sanzioni e interessi

- Spazio Pubblicitario 02 -

Spoltore – Il Comune di Spoltore ha dato il via libera alla definizione agevolata dei tributi comunali, seguendo le opportunità della normativa nazionale in modo ampio. L’assessore Francesca Sborgia ha spiegato al consiglio che questa iniziativa permette di ridurre fino all’azzeramento le sanzioni e gli interessi sui tributi non riscossi, salvaguardando così crediti ormai vecchi.

Il regolamento approvato dal Comune prevede che sia possibile regolarizzare gli accertamenti Imu e Tasi degli anni 2017, 2018 e 2019 senza interessi e con una sanzione ridotta al 15% per omesso o parziale versamento, o al 30% per omessa o infedele dichiarazione. Per gli avvisi Tari degli anni 2022, 2023 e 2024 è previsto il ravvedimento operoso con una sanzione al 3% più gli interessi legali.

Sono esclusi da questa agevolazione gli avvisi di accertamento già affidati ad Ader per la riscossione coattiva e quelli già rateizzati. Per aderire a questa definizione agevolata dei tributi comunali, è possibile presentare richiesta entro il 15 luglio e concordare le modalità di pagamento o rateizzazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Tari al numero 085/4964302 – 085/4964299 – 085/4964216 o l’ufficio IMU al numero 085/4964241 – 085/4964264 – 085/4964263. È inoltre possibile inviare una email a protocollo@comune.spoltore.pe.it o pec a protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it. Gli orari di apertura al pubblico sono il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 esclusivamente previo appuntamento.

Questa iniziativa del Comune di Spoltore mira a facilitare la regolarizzazione dei tributi comunali e a favorire una maggiore collaborazione da parte dei contribuenti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it