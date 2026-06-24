Spoltore, Diorama festival 2026: musica, arte e sport urbano animano il borgo il 27 e 28 giugno

Diorama festival: Spoltore si trasforma in un palcoscenico tra musica, arte e sport urbano

Il borgo di Spoltore si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del Diorama festival 2026, che si terrà il 27 e 28 giugno. Dopo le precedenti tappe di Lettomanoppello e Loreto Aprutino, l’evento arriva nella pittoresca cittadina con una proposta variegata che coinvolgerà i visitatori in un mix di musica, arte e sport.

Paolo Cicalini, ideatore e direttore artistico del festival, ha dichiarato: “Spoltore è uno di quei luoghi che negli anni sono diventati parte integrante della storia di Diorama. Un borgo che continua a sorprenderci per la capacità di accogliere linguaggi diversi e di trasformarsi ogni volta in qualcosa di nuovo. Qui convivono musica, arte contemporanea, paesaggio, socialità e persino sport urbano, dimostrando che la cultura può essere un grande spazio di incontro tra comunità differenti. Spoltore è la dimostrazione concreta di quanto l’Abruzzo possa essere contemporaneo senza smettere di essere profondamente sé stesso.”

Il festival si snoderà per le strade del centro storico di Spoltore, tra piazze, vicoli e spazi culturali, offrendo al pubblico concerti, performance artistiche, incontri e momenti di aggregazione pensati per vivere gli spazi pubblici in modo slow, partecipato e condiviso.

In programma saranno numerosi appuntamenti, tra cui il dj set di Blushu, il live di Opez al tramonto e l’esibizione di Godblesscomputers in piazza D’Albenzio. L’arte visiva sarà protagonista attraverso la mostra “La logica del sogno” curata da Daniela Pietranico e ospitata da Spazio Iris, e le performance del progetto “Cugine delle lucertole, parenti dell’argilla” in collaborazione con Abaq – accademia di belle arti dell’Aquila.

Non mancheranno eventi legati alla sostenibilità, come il swap party Pescara dedicato al riuso, e lo Spoltore Urban Climbing, un’appassionante gara di arrampicata urbana che coinvolgerà appassionati e curiosi.

L’assessore alla Cultura e Turismo di Spoltore, Nada di Giandomenico, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere un evento di questa portata nel nostro centro storico. Il festival rappresenta un’occasione preziosa per fare della cultura uno strumento vivo di coesione, capace di favorire la riscoperta del nostro patrimonio locale e di unire l’intera comunità in un percorso di condivisione e crescita.”

Il Diorama festival a Spoltore è sostenuto dal Comune di Spoltore, dal Ministero della Cultura, dall’