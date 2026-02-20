Spoltore e Rieco presentano i nuovi servizi per la gestione dei rifiuti e il decoro urbano: un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato

Il Comune di Spoltore e la Rieco Spa presenteranno i nuovi servizi di gestione rifiuti e decoro urbano il prossimo mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Spoltore. L’evento pubblico mira a illustrare una visione rinnovata del territorio con lo slogan “Più qualità, più efficienza, più futuro”.

Il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e l’Assessore Stefano Burrani esporranno gli obiettivi legati al miglioramento del decoro cittadino, mentre il Direttore di Rieco Spa, Angelo Di Campli, illustrerà gli aspetti tecnici e operativi legati al territorio.

Durante l’incontro saranno presentate le principali novità che coinvolgeranno il servizio di igiene urbana, con una spiegazione dettagliata delle nuove modalità operative previste sul territorio. Verranno forniti anche calendari e informazioni utili per garantire una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzata.