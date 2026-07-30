- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Agosto 1, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSpoltore, efficientamento energetico per le scuole “Tiziana Fagnani” e “Rita Levi Montalcini”...
Attualità

Spoltore, efficientamento energetico per le scuole “Tiziana Fagnani” e “Rita Levi Montalcini” grazie al programma Conto Termico 3.0

- Spazio Pubblicitario 02 -

Due scuole di Santa Teresa, la primaria “Tiziana Fagnani” e la dell’infanzia “Rita Levi Montalcini”, saranno interessate da importanti interventi di efficientamento energetico, con un investimento complessivo che supera i 294 mila euro.

Il Comune di Spoltore ha approvato gli affidamenti per i lavori destinati alle due scuole, nell’ambito del programma nazionale Conto Termico 3.0 gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici, migliorandone le prestazioni e garantendo ambienti più efficienti e sostenibili prima che riprendano le attività didattiche.

Per la scuola primaria “Tiziana Fagnani”, situata in piazza Marino Di Resta, sarà prioritaria la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti in PVC, per limitare le dispersioni termiche dell’edificio. L’appalto prevede anche la rimozione e lo smaltimento dei vecchi infissi e l’assistenza per la richiesta degli incentivi al GSE, con un importo complessivo dell’intervento di 156.576 euro.

Per la scuola dell’infanzia “Rita Levi Montalcini”, in via Peppino Impastato, la diagnosi energetica ha suggerito diversi interventi: sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi ad alta efficienza, installazione di due pompe di calore, realizzazione di un impianto fotovoltaico e posa di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, per un valore totale dell’operazione di 138.067,55 euro.

Entrambi gli interventi saranno anticipati dal Comune, che successivamente presenterà al GSE la richiesta di rimborso prevista dal meccanismo del Conto Termico 3.0. L’assessore Stefano Burrani ha sottolineato che questi interventi si aggiungono ad altri già effettuati per le scuole in via Di Marzio, via Bari e via Basilea, confermando la strategia dell’amministrazione comunale di investire sull’efficientamento energetico del patrimonio scolastico.

Gli uffici comunali stanno lavorando per seguire le procedure amministrative necessarie, ringraziando in particolare il geometra Mario Tafuri e l’architetto Claudia D’Arcangelo per il loro impegno in questa direzione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it