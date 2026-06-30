Spoltore, evento “Il Fascino del Medioevo” domani alla Provincia di Pescara con sindaco, assessore e associazione Silvidii

Il Fascino del Medioevo a Spoltore sarà protagonista domani, mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 11.00, nella Sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara in Piazza Italia 30.

All’evento parteciperanno il sindaco Chiara Trulli, l’assessore alla cultura Nada Di Giandomenico, Enzo Silvidii e Laura Silvidii dell’Associazione Gianni Silvidii.

L’iniziativa è stata annunciata dall’Ufficio stampa di Spoltore con il seguente comunicato: “Il Fascino del Medioevo a Spoltore sarà presentato domani nella Sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara. Un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere suggestive di un’epoca affascinante e ricca di storia”.

L’incontro si propone di mostrare al pubblico i molteplici aspetti della cultura medievale, grazie anche alla presenza dei membri dell’Associazione Gianni Silvidii, che contribuiranno a rendere l’evento coinvolgente ed istruttivo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa al numero 340.5087728.