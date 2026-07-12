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Eventi e Cultura

Spoltore, Festa della Birra 2026 a Caprara d’Abruzzo: tre notti di musica, arrosticini e divertimento al Parco Villa Acerbo

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La Pro Loco di Caprara d’Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Spoltore, ha ufficialmente annunciato il ritorno della tanto attesa “Festa della Birra 2026” che si terrà nei giorni venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio all’interno del Parco Villa Acerbo a Caprara d’Abruzzo.

L’evento promette tre serate di convivialità, buona cucina e grande musica dal vivo per i residenti e i visitatori del territorio. Ogni sera, a partire dalle 20:00, gli stand gastronomici offriranno specialità locali, tra cui arrosticini abruzzesi, ricchi panini e altre prelibatezze culinarie, il tutto accompagnato da birra fresca per rinfrescare le calde serate estive.

Il programma musicale, che inizierà alle 21:30, prevede tre concerti live imperdibili: venerdì 17 luglio si esibirà la tribute band LigaLive dedicata a Ligabue, sabato 18 luglio i V4 by PRK suoneranno i successi di Vasco Rossi e domenica 19 luglio sarà la volta della EUFORIA Live Party Band con un repertorio delle hit più conosciute.

Il sindaco di Spoltore ha commentato così l’evento: “Siamo felici di ospitare nuovamente la Festa della Birra a Caprara d’Abruzzo, un momento di ritrovo e divertimento per tutta la comunità. Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a partecipare a queste serate all’insegna della buona musica e del buon cibo”.

La manifestazione si preannuncia dunque come un appuntamento da non perdere per chi ama la birra, la buona musica e il divertimento in compagnia.

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