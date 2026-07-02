Spoltore, festa dello sport a Santa Teresa: esibizioni, premiazioni e wrestling in programma

Lo sport come motore di coesione sociale e vitalità territoriale torna protagonista a Spoltore (Pe). Venerdì 3 luglio, la splendida cornice del Parco Santa Teresa farà da sfondo alla nuova attesa edizione della Festa dello Sport, un appuntamento di rilievo finalizzato a celebrare le realtà associative locali, il benessere della persona e il valore formativo delle discipline motorie.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Spoltore, prenderà ufficialmente il via alle ore 18.30 con la cerimonia di apertura ed i saluti istituzionali del Sindaco Chiara Trulli e del Consigliere delegato allo Sport, Angela Scurti. Il coordinamento e la moderazione della manifestazione saranno a cura di Costantino Spina.

A partire dalle ore 19.00, il programma entrerà nel vivo con le esibizioni dal vivo delle associazioni sportive locali, che offriranno al pubblico dimostrazioni pratiche delle varie specialità. Inoltre, verrà dedicato un momento speciale alla premiazione degli atleti e delle società del territorio che si sono distinti per meriti e risultati nel corso dell’ultima stagione agonistica.

Per intrattenimento del pubblico di tutte le età, alle ore 21.00 è prevista una spettacolare esibizione di Wrestling. La serata culminerà alle 22.30 con un deejay set curato da Mauro Cesarone DJ.

Per garantire un’esperienza completa, l’intera area del Parco Santa Teresa ospiterà stand informativi delle diverse realtà sportive e un’area food truck per il ristoro dei cittadini.

La Festa dello Sport è un evento imperdibile per gli amanti dello sport e per coloro che vogliono trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del benessere fisico. Un’occasione unica per celebrare l’importanza dell’attività sportiva nella vita di una comunità.